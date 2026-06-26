«Поезд здоровья» продолжает работу в муниципалитетах Калининградской области

В Нестеровском округе проведено около 200 осмотров: 81 человек прошёл ЭКГ (у 17 выявлены патологии), 60 — стоматолог, 87 — гинеколог, терапевт осмотрел 198 жителей (140 направлены на дальнейшее обследование). В Светловском округе помощь получили более 100 человек, 91 женщина прошла маммографию. В Багратионовском округе — 259 человек: 160 прошли флюорографию, 54 обратились к детскому стоматологу.