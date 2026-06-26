«Поезд здоровья» продолжает работу в муниципалитетах Калининградской области

Проект реализуется при поддержке губернатора Алексея Беспрозванных. Жители могут пройти профилактические обследования и получить консультации специалистов рядом с домом.
В составе автопоезда — три передвижных комплекса: маммограф, флюорограф и стоматологический кабинет. Последний закуплен для Городской детской стоматологической поликлиники по поручению губернатора.
Поезд уже посетил Багратионовск, Краснознаменск, Зеленоградск, Неман, Полесск, Озёрск, Гусев и Гурьевск. Завершена работа в Нестеровском, Багратионовском и Светловском округах. Сотни жителей прошли обследования.
В Нестеровском округе проведено около 200 осмотров: 81 человек прошёл ЭКГ (у 17 выявлены патологии), 60 — стоматолог, 87 — гинеколог, терапевт осмотрел 198 жителей (140 направлены на дальнейшее обследование). В Светловском округе помощь получили более 100 человек, 91 женщина прошла маммографию. В Багратионовском округе — 259 человек: 160 прошли флюорографию, 54 обратились к детскому стоматологу.
Все выявленные заболевания берутся под медицинское сопровождение. Особое внимание уделяется факторам риска хронических заболеваний. В состав бригады входят медики из Центра здоровья для взрослых — они проводят дополнительные исследования: антропометрию, биоимпедансметрию, спирометрию.
На следующей неделе «Поезд здоровья» отправится в Балтийский и Черняховский округа. Проект продлится до конца сентября.