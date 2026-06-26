«2 часа ожидания — и отказ»: волгоградка не попала на прием к прокурору

Жительница Волгограда Наталья Кузьмина пожаловалась vlg.aif.ru — она не смогла попасть на прием к прокурору области Денису Костенко, хотя её запись была подтверждена, и даже дважды.
«Больше двух часов я провела с ребёнком в ожидании на ступенях в приёмную администрации президента РФ, где проходила встреча с прокурором. Однако в результате в помещение меня не пропустили, заявив, что я не записана», — рассказывает горожанка.
На самом деле запись была оформлена по телефону вторым заявителем, с которым волгоградка обращалась к прокурору по одному вопросу. Сотрудники надзорного ведомства дважды звонили ей лично, чтобы уточнить детали. Перед началом приёма у неё приняли второй экземпляр письменного обращения и попросили ожидать, делится Кузьмина.
«В качестве доказательств у меня есть аудиозапись телефонного разговора (есть в распоряжении реакции. — Авт.), а также данные о входящих звонках с номеров прокуратуры, подтверждающие факт согласования визита. Сейчас я намерена добиваться проверки действий сотрудников прокуратуры и восстановления нарушенных прав», — заявляет волгоградка.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как мать и вдова погибшего на СВО волгоградца дошли до суда из-за полагающимся родственникам посмертным выплатам.