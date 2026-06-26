Отделение Российского студенческого спортивного союза появилось в Красноярске

Руководитель департамента регионального развития РССС Алексей Яфуров обозначил приоритеты работы краевого отделения союза. Среди них — усиление координации между вузами и органами власти, развитие системы студенческих соревнований, включая интеграцию в проект «УниверЛига», участие в реализации федеральных и региональных программ в сфере физкультуры и спорта.