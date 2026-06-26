Отделение Российского студенческого спортивного союза появилось в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае создали региональное отделение Российского студенческого спортивного союза (РССС). Учредительное собрание новой общественной организации состоялось в Красноярске.
Руководитель департамента регионального развития РССС Алексей Яфуров обозначил приоритеты работы краевого отделения союза. Среди них — усиление координации между вузами и органами власти, развитие системы студенческих соревнований, включая интеграцию в проект «УниверЛига», участие в реализации федеральных и региональных программ в сфере физкультуры и спорта.
Председателем отделения стал директор Института физической культуры, спорта и туризма СФУ Александр Близневский. В состав правления вошли: руководитель студенческого спортивного клуба СФУ Марина Белозерская, директор Центра развития спорта Университета Решетнева Владимир Лебедихин, заместитель директора по организационной, спортивно-массовой работе и общим вопросам ИФКСиТ СФУ Наталья Соболева, начальник отдела физкультуры краевого Минспорта Юлия Таймулина, директор спортивного клуба КГПУ Екатерина Шакирова. Ревизором избран проректор по инновациям, научной и воспитательной работе СИБУП Александр Третьяков.
Создание регионального отделения Российского студенческого спортивного союза стало продолжением обновления нормативной базы РССС. Отделение будет способствовать развитию студенческого спорта в Красноярском крае, интеграции региона в единую систему студенческих соревнований и системной реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2030 года на региональном уровне.