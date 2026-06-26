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Сезонный урожай представят на четырех ярмарках выходного дня в Краснодаре

В Краснодаре 27 июня откроются четыре ярмарки выходного дня.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 27 июня, в Краснодаре откроются ярмарки выходного дня. Жители и гости города смогут купить свежие продукты напрямую от местных фермеров. В ассортименте — сезонные ягоды и овощи: черешня, малина, клубника, зеленый горох, свежая зелень, а также бакалейные товары и разнообразные хлебобулочные изделия к чаю.

Торговые площадки начнут работу в 08:00 и будут принимать посетителей до 15:00. Ярмарки развернутся сразу на четырех городских площадках:

— ул. им. Героя Яцкова, 11;

— ул. Бургасская, 31/1;

— ул. Одесская, 48;

— ул. Восточно Кругликовская, 38/5.

Как рассказали в мэрии Краснодара, организаторы уделяют особое внимание безопасности и качеству товаров: все участники соблюдают санитарные требования Роспотребнадзора, а ветеринарная служба города проводит контроль сельхозпродукции.

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