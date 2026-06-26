Сезонный урожай представят на четырех ярмарках выходного дня в Краснодаре

В субботу, 27 июня, в Краснодаре откроются ярмарки выходного дня. Жители и гости города смогут купить свежие продукты напрямую от местных фермеров. В ассортименте — сезонные ягоды и овощи: черешня, малина, клубника, зеленый горох, свежая зелень, а также бакалейные товары и разнообразные хлебобулочные изделия к чаю.
Торговые площадки начнут работу в 08:00 и будут принимать посетителей до 15:00. Ярмарки развернутся сразу на четырех городских площадках:
— ул. им. Героя Яцкова, 11;
— ул. Бургасская, 31/1;
— ул. Одесская, 48;
— ул. Восточно Кругликовская, 38/5.
Как рассказали в мэрии Краснодара, организаторы уделяют особое внимание безопасности и качеству товаров: все участники соблюдают санитарные требования Роспотребнадзора, а ветеринарная служба города проводит контроль сельхозпродукции.