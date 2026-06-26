В Липецкой агломерации обновят более 9 км дорог к медучреждениям

В Ельце восстановят улицы Новолипецкую и Карла Маркса, а на улице Горбко работы завершили досрочно. Эти дороги проходят рядом с поликлиникой РЖД, клиникой коррекции зрения, домом-интернатом для престарелых и инвалидов, а также городской поликлиникой и физиолечебницей.