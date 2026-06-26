В Липецкой агломерации обновят более 9 км дорог к медучреждениям

Свыше 9 км дорог к медучреждениям отремонтируют в Липецкой агломерации по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Например, в областном центре обновят улицы Адмирала Макарова, Прокатную и Маршала Рыбалко. Первые две ведут к областному онкологическому диспансеру и его профильным лечебным учреждениям. Третья находится в микрорайоне «10 Шахта», где недавно открылся офис общей врачебной практики.
В Ельце восстановят улицы Новолипецкую и Карла Маркса, а на улице Горбко работы завершили досрочно. Эти дороги проходят рядом с поликлиникой РЖД, клиникой коррекции зрения, домом-интернатом для престарелых и инвалидов, а также городской поликлиникой и физиолечебницей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.