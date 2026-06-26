Голикова назвала самые востребованные вакансии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самыми востребованными вакансиями на российском рынке труда на текущий момент являются инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин, работники сельского хозяйства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Теперь скажу несколько слов по тому, о какие же отрасли больше всего заявляют вакансии, потому что это важно… Почти каждая пятая вакансия, даже больше, это обработка, здесь у нас традиционно квалифицированные рабочие, инженерный персонал, операторы машин», — сказала Голикова на пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в ММПЦ «Россия сегодня».
Она также добавила, что на втором месте по востребованности стоят отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ. В третий блок вошли такие социальные отрасли как здравоохранение, образование, социальное обслуживание.
«И совсем низкое (количество вакансий — ред.) по сравнению с теми отраслями, о которых я сказала, демонстрируют торговля, услуги, индустрия гостеприимства. Вот так на сегодняшний день, по середине июня, выглядит рынок труда», — заключила она.