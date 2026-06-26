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Голикова назвала самые востребованные вакансии

Голикова назвала самые востребованные профессии на рынке труда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самыми востребованными вакансиями на российском рынке труда на текущий момент являются инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин, работники сельского хозяйства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Теперь скажу несколько слов по тому, о какие же отрасли больше всего заявляют вакансии, потому что это важно… Почти каждая пятая вакансия, даже больше, это обработка, здесь у нас традиционно квалифицированные рабочие, инженерный персонал, операторы машин», — сказала Голикова на пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в ММПЦ «Россия сегодня».

Она также добавила, что на втором месте по востребованности стоят отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ. В третий блок вошли такие социальные отрасли как здравоохранение, образование, социальное обслуживание.

«И совсем низкое (количество вакансий — ред.) по сравнению с теми отраслями, о которых я сказала, демонстрируют торговля, услуги, индустрия гостеприимства. Вот так на сегодняшний день, по середине июня, выглядит рынок труда», — заключила она.

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