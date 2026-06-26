Сибирские студенты помогут строить первую атомную электростанцию в Египте

Добавим, АЭС «Эль-Дабаа» строится на побережье Средиземного моря в провинции Матрух в 300 км от Каира. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт. Возведение объекта начала в 2022 году и планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.