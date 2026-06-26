Сибирские студенты помогут строить первую атомную электростанцию в Египте

Двое студентов Томского госуниверситета отправятся в Египет на строительство первой в стране атомной электростанции. Всего более 240 бойцов вузовского штаба студотрядов ТГУ получили путевки на третий трудовой сезон, сообщает РИА Томск.
Перед выездом все бойцы прошли профессиональное обучение — лекции, практики и экзамены, чтобы получить необходимые навыки.
Добавим, АЭС «Эль-Дабаа» строится на побережье Средиземного моря в провинции Матрух в 300 км от Каира. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт. Возведение объекта начала в 2022 году и планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.
Фото на главной: magnific.com.
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