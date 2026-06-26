Воронежский «Элмет» продает металлообрабатывающий завод за 122 млн рублей

По данным Rusprofile.ru, ООО «Элмет» зарегистрировано в Воронеже в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих готовых металлических изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Вадим Корнюшин, он же является основным учредителем с долей 70%, а оставшиеся 30% принадлежат Ольге Липовцевой. Выручка компании в 2025 году демонстрирует спад: она снизилась на 13% по сравнению с 2024-м и составила 18 млн руб. Убыток компании сократился в 9,2 раза и составил 250 тыс. руб.