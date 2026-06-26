Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону задержали членов ОПГ с незаконным оборотом в 2 млрд рублей

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В суд передано уголовное дело в отношении семерых жителей разных регионов России, которых обвиняют в создании и участии в преступном сообществе. По данным пресс‑службы ГУ МЧС России по Ростовской области, криминальный оборот ОПГ превысил 2 млрд рублей, а незаконный доход составил более 93 млн рублей.

Следствие установило, что в 2020—2023 годах фигуранты зарегистрировали свыше 80 компаний на подставных лиц. С помощью документов этих фирм они оформили не менее 1 тысячи фиктивных приказов о переводе средств, после чего деньги обналичивали и передавали клиентам, пользовавшимся незаконными услугами.

За организацию преступного сообщества УК РФ предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше