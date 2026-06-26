На Дону задержали членов ОПГ с незаконным оборотом в 2 млрд рублей

В суд передано уголовное дело в отношении семерых жителей разных регионов России, которых обвиняют в создании и участии в преступном сообществе. По данным пресс‑службы ГУ МЧС России по Ростовской области, криминальный оборот ОПГ превысил 2 млрд рублей, а незаконный доход составил более 93 млн рублей.
Следствие установило, что в 2020—2023 годах фигуранты зарегистрировали свыше 80 компаний на подставных лиц. С помощью документов этих фирм они оформили не менее 1 тысячи фиктивных приказов о переводе средств, после чего деньги обналичивали и передавали клиентам, пользовавшимся незаконными услугами.
За организацию преступного сообщества УК РФ предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.