Начальную школу № 1 в Березовке капитально отремонтируют

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Березовка в 2027 году начнется капитальный ремонт трехэтажного здания начальной школы № 1 на улице Центральной.
Школа, построенная в 1971 году, рассчитана на 320 учеников, однако сейчас в ней обучаются 332 ребенка.
В ходе капитального ремонта обновят инженерные коммуникации, укрепят строительные конструкции, отремонтируют учебные кабинеты и благоустроят прилегающую территорию. Возле школы заасфальтируют дорожки, заменят ограждение и оборудуют новую спортивную площадку.
Работы проведут в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в мэрии.
На время ремонта ученики и педагоги будут переведены во второй корпус школы на улице Советской, 47, а также в здание Березовской школы № 3.
Новый учебный год дети начнут на временных площадках, а вернуться в обновленную школу смогут 1 сентября 2027 года.