Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальную школу № 1 в Березовке капитально отремонтируют

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Березовка в 2027 году начнется капитальный ремонт трехэтажного здания начальной школы № 1 на улице Центральной.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Березовка в 2027 году начнется капитальный ремонт трехэтажного здания начальной школы № 1 на улице Центральной.

Школа, построенная в 1971 году, рассчитана на 320 учеников, однако сейчас в ней обучаются 332 ребенка.

В ходе капитального ремонта обновят инженерные коммуникации, укрепят строительные конструкции, отремонтируют учебные кабинеты и благоустроят прилегающую территорию. Возле школы заасфальтируют дорожки, заменят ограждение и оборудуют новую спортивную площадку.

Работы проведут в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в мэрии.

На время ремонта ученики и педагоги будут переведены во второй корпус школы на улице Советской, 47, а также в здание Березовской школы № 3.

Новый учебный год дети начнут на временных площадках, а вернуться в обновленную школу смогут 1 сентября 2027 года.