Минсвязи Прикамья предупредило пермяков о подделке сайтов маркетплейсов

Краевое ведомство рекомендует не переходить по непроверенным ссылкам, даже от родных. Их аккаунты в социальных сетях могли взломать. Прежде чем сделать покупку надо убедиться, что это настоящий сайт и у него есть полный функционал. Для оплаты интернет-покупок лучше использовать отдельную карту с небольшой суммой денег.