В Калининграде 15‑летний мальчик решил поработать курьером у мошенников и забрал у пенсионерки более 700 тысяч

Подросток выступал курьером и забирал деньги после звонков аферистов, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Сначала злоумышленники уверили пенсионерку, что её дочь может попасть под уголовное преследование. Женщина передала курьеру 400 тысяч рублей. Спустя некоторое время ей снова позвонили: теперь аферисты заявили, что помощь требуется племяннице, и потребовали ещё 300 тысяч рублей. Деньги вновь забрал тот же школьник-курьер.