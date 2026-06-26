В августе 2026 года увеличат пенсии нескольких категорий россиян — эксперт Бвлынин

В августе 2026 года несколько категорий пенсионеров в России получат повышение выплат — об этом в интервью RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Первый механизм — беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости. Благодаря ей пенсионеры, официально работавшие в 2025 году, автоматически увидят рост страховой части пенсии. Балынин уточнил, что у тех, кто работал неофициально, индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформированы, поэтому они не станут участниками этой корректировки.
Величина прибавки будет индивидуальной для каждого пенсионера в зависимости от набранных показателей. Отдельно эксперт выделил категорию юбиляров 80 лет (родившихся в июле), для которых предусмотрены дополнительные выплаты: двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включение надбавки за уход, действующее с 2025 года.
Третья группа — получатели доплат к пенсиям членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Право на доплаты зависит от выслуги: для членов лётных экипажей — не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин; при увольнении по состоянию здоровья порог снижается на 5 лет. Размеры доплат будут различаться у разных получателей.
Наконец, традиционно повышение затронет и застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Эксперт отметил, что все изменения носят индивидуальный характер и зависят от конкретных условий и показателей пенсионеров.
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