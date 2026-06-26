В августе 2026 года увеличат пенсии нескольких категорий россиян — эксперт Бвлынин

Третья группа — получатели доплат к пенсиям членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Право на доплаты зависит от выслуги: для членов лётных экипажей — не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин; при увольнении по состоянию здоровья порог снижается на 5 лет. Размеры доплат будут различаться у разных получателей.