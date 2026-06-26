Арест наложили на автомобиль нижегородской фирмы из-за долга в 19 млн рублей

Нижегородская фирма может лишиться автомобиля Hyundai Solaris из-за долга в размере свыше 19 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.
Должников выявляли с помощью комплекса «Дорожный пристав». Устройство помогает считывать номера автомобилей и сверять их с базой ФССП. Если транспортное средство зарегистрировано за должником, то сотрудники ГИБДД незамедлительно останавливают водителя. Погасить необходимую сумму можно на месте. Также предлагается предъявить оплаченную квитанцию, если все обязательства выполнены. В случае долга на машину накладывают арест.
Представителям фирмы дали 10 дней на закрытие долга. Если средства не перечислят, то Hyundai Solaris будет передан на реализацию в счет его погашения.
Ранее мы писали, что директора нижегородской компании оштрафовали за долг по зарплате в 20 млн рублей.