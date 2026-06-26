Арест наложили на автомобиль нижегородской фирмы из-за долга в 19 млн рублей

Должников выявляли с помощью комплекса «Дорожный пристав». Устройство помогает считывать номера автомобилей и сверять их с базой ФССП. Если транспортное средство зарегистрировано за должником, то сотрудники ГИБДД незамедлительно останавливают водителя. Погасить необходимую сумму можно на месте. Также предлагается предъявить оплаченную квитанцию, если все обязательства выполнены. В случае долга на машину накладывают арест.