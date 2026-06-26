Спрос на ревакцинации против дифтерии и столбняка вырос в Нижегородской области

В прошлом году ревакцинацию от дифтерии прошли почти 274 тысячи нижегородцев. В 2024-м этот показатель был значительно ниже — 259,7 тысяч человек. Высокий спрос также наблюдается на вакцину от столбняка. Также повышенный интерес стабильно удерживает препарат против туберкулеза.