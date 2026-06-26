Спрос на ревакцинации против дифтерии и столбняка вырос в Нижегородской области

Жители Нижегородской области стали чаще делать повторные прививки против дифтерии и столбняка. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
В прошлом году ревакцинацию от дифтерии прошли почти 274 тысячи нижегородцев. В 2024-м этот показатель был значительно ниже — 259,7 тысяч человек. Высокий спрос также наблюдается на вакцину от столбняка. Также повышенный интерес стабильно удерживает препарат против туберкулеза.
При этом снизилось число первичных и повторных прививок от коклюша, кори, паротита и краснухи.
Ранее мы писали, что нижегородские врачи вернули пациенту с укороченной ногой возможность ходить.
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