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Спрос на ревакцинации против дифтерии и столбняка вырос в Нижегородской области

Снизилось число повторных прививок от коклюша и кори.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижегородской области стали чаще делать повторные прививки против дифтерии и столбняка. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В прошлом году ревакцинацию от дифтерии прошли почти 274 тысячи нижегородцев. В 2024-м этот показатель был значительно ниже — 259,7 тысяч человек. Высокий спрос также наблюдается на вакцину от столбняка. Также повышенный интерес стабильно удерживает препарат против туберкулеза.

При этом снизилось число первичных и повторных прививок от коклюша, кори, паротита и краснухи.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи вернули пациенту с укороченной ногой возможность ходить.

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