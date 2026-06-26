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В Петербурге пройдет масштабная встреча предпринимателей с торгпредами РФ

Эксперты расскажут об особенностях ведения бизнеса в разных странах.

Масштабная встреча предпринимателей с торговыми представителями России в пяти странах — Бразилии, Индонезии, Нигерии, Мьянме и Перу — состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. Мероприятие организовано при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города.

«Освоение новых зарубежных рынков — важнейший инструмент реализации общенациональной задачи по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта. Встреча с торговыми представителями дает предпринимателям уникальную возможность получить актуальную информацию напрямую, обсудить перспективы сотрудничества и выстроить стратегию выхода на международные рынки с учетом специфики конкретного бизнеса», — отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Эксперты расскажут об особенностях ведения бизнеса в странах присутствия представительств и дадут рекомендации по продвижению товаров и услуг с учетом страновой специфики. Встреча пройдет в гостинице Novotel, чтобы принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.