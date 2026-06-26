Фасад Дома актера начали реставрировать на Невском проспекте

На Невском проспекте началась реставрация фасадов Дома актера — одного из значимых зданий в центре города. Мастера вернут исторический облик центральному шестиколонному портику и восстановят утраченные элементы декора. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— В рамках работ двустворчатые деревянные ворота будут отреставрированы с учетом архивных фотографий начала XX века. Завершить работы планируют до конца следующего года, — отметили в пресс-службе городской администрации.
Дом актера, построенный в 1822 году в стиле классицизма, является объектом культурного наследия федерального значения. В прошлом в здании проходили выставки художников-передвижников, функционировало Шахматное общество. С 1924 года здесь находился Центральный дом работников искусств, известный сегодня как Дом актёра имени К. С. Станиславского.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность сохранения уникального облика Невского проспекта.
— Фасады Невского проспекта — это лицо нашего города. Они встречают гостей Петербурга и формируют их первое впечатление о Северной столице, — добавил Беглов.