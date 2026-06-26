Фасад Дома актера начали реставрировать на Невском проспекте

Дом актера, построенный в 1822 году в стиле классицизма, является объектом культурного наследия федерального значения. В прошлом в здании проходили выставки художников-передвижников, функционировало Шахматное общество. С 1924 года здесь находился Центральный дом работников искусств, известный сегодня как Дом актёра имени К. С. Станиславского.