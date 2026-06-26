Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу

«Отключение потребителей выполнено по команде диспетчера Черноморского РДУ. Ограничение электроснабжения потребителей позволяет снять нештатную нагрузку на электрические сети и исключить системную аварию в энергосистеме», — пояснили на предприятии.
Свет выключают только в случае крайней необходимости для устранения или предотвращения аварии. Время отключения может быть увеличено в результате технологических нарушений из-за новых атак противника.
«В аварийных ситуациях энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее подать электроэнергию потребителям. Однако в условиях беспилотной опасности работы прекращаются: в приоритете жизнь и здоровье людей», — отметили в «Крымэнерго».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. Точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.