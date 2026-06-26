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Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, который регулируется вручную в зависимости от ситуации. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Отключение потребителей выполнено по команде диспетчера Черноморского РДУ. Ограничение электроснабжения потребителей позволяет снять нештатную нагрузку на электрические сети и исключить системную аварию в энергосистеме», — пояснили на предприятии.

Свет выключают только в случае крайней необходимости для устранения или предотвращения аварии. Время отключения может быть увеличено в результате технологических нарушений из-за новых атак противника.

«В аварийных ситуациях энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее подать электроэнергию потребителям. Однако в условиях беспилотной опасности работы прекращаются: в приоритете жизнь и здоровье людей», — отметили в «Крымэнерго».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. Точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.

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