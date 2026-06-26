Стали известны личности шести погибших в Воронеже при ракетном ударе 22 июня

Стихийный мемориал возле предприятия появился сразу же, когда позволила оперативная обстановка. Сначала на ограду предприятия положили цветы и один венок, но затем все больше воронежцев начали присоединяться к инициативе, чтобы почтить память погибших. К мемориалу приходили и продолжают приходить десятки людей. В городе с 23 по 25 июня был объявлен трехдневный траур.