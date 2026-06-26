На выборы в ЗСНО VIII созыва выдвинулся первый кандидат

В Нижегородском районе на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва появился первый претендент — самовыдвиженец Павел Данилов. Он намерен баллотироваться по округу № 7, вокруг которого развернулся конфликт между действующими депутатами, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Согласно сведениям избиркома, Павел Данилов родился в 1974 году, имеет статус самозанятого и зарегистрирован в Нижегородском районе.
По этому же округу планирует выдвигаться в порядке самовыдвижения депутат Андрей Тарасов, ранее состоявший в партии «Единая Россия».
Ранее первый кандидат выдвинулся на выборы в Госдуму по нижегородским округам.