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На выборы в ЗСНО VIII созыва выдвинулся первый кандидат

Согласно сведениям избиркома, Павел Данилов родился в 1974 году, имеет статус самозанятого и зарегистрирован в Нижегородском районе.

В Нижегородском районе на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва появился первый претендент — самовыдвиженец Павел Данилов. Он намерен баллотироваться по округу № 7, вокруг которого развернулся конфликт между действующими депутатами, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Согласно сведениям избиркома, Павел Данилов родился в 1974 году, имеет статус самозанятого и зарегистрирован в Нижегородском районе.

По этому же округу планирует выдвигаться в порядке самовыдвижения депутат Андрей Тарасов, ранее состоявший в партии «Единая Россия».

Ранее первый кандидат выдвинулся на выборы в Госдуму по нижегородским округам.

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