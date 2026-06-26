Нижегородские тайбоксёры привезли восемь медалей с чемпионата и первенства мира

Золото молодёжного первенства мира (U-24) России и нашему региону принесли Вера Мухина (Кстово, СШОР по самбо, весовая категория до 54 кг) и Анастасия Мельникова (Нижний Новгород, СШ «Радий» / БК «Пиранья», до 51 кг). Серебро среди молодёжи завоевали Степан Бажмин (Арзамас, «А-Профи», до 86 кг) и Елизавета Лытенкова (Арзамас, «А-Профи», до 75 кг). Бронзу в этой же возрастной категории добыли Илья Балыбердин (Нижний Новгород, СШ № 9 / БК «Панчер-НН», до 81 кг) и Алексей Малов (Нижний Новгород, СШ «Чайка» / ШСП «Альтаир», свыше 91 кг). На чемпионате мира — соревнования взрослых спортсменов — серебряных наград удостоились Кирилл Грибов (СШ «Радий» / БК «Пиранья», до 81 кг) и Любовь Кузнецова (СШ «Чайка» / ШСП «Альтаир», до 71 кг).