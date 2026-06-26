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Подростки устроили погром в Жировичах, объяснив почему это сделали

Подростков, которые решили позабавиться, задержали в Жировичах.

Источник: Комсомольская правда

В Жировичах задержаны подростки, которые устроили погром, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Так, четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет забрались в отселенное на время капремонта общежитие в агрогородке Жировичи. Школьники сначала просто ходили из комнату в комнату, а затем забрались в служебное помещение ЖКХ, где хранилось имущество и устроили пагром.

Руками и ногами они разбили два стола, телевизор, разбросали документы. Ущерб превысил 500 белорусских рублей. Работник ЖКХ вызвал милицию. Вскоре «налетчиков» установили.

— Возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц, — прокомментировали в Слонимском РОВД.

В милиции подростки признались, что просто хотели позабавиться. Ранее они проблем с законом не имели.

Еще в Минске мошенник сдал другого мошенника милиции, подумав, что его «кинули».

А иностранец может сесть в тюрьму на 20 лет из-за поисков золота в Минске.

И еще мы писали, что белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом.