Подростки устроили погром в Жировичах, объяснив почему это сделали

Так, четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет забрались в отселенное на время капремонта общежитие в агрогородке Жировичи. Школьники сначала просто ходили из комнату в комнату, а затем забрались в служебное помещение ЖКХ, где хранилось имущество и устроили пагром.