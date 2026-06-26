Жительница Минусинска получила звание «Мать-героиня»

Ольга Булычева из Минусинска, которая воспитала 10 детей, была удостоена звания «Мать-героиня». Об этом сообщили на официальном портале Красноярского края.
Напомним, накануне в Большом зале правительства региона прошла торжественная церемония награждения. В ходе нее Губернатор Михаил Котюков вручил знаки отличия 40 жителям края.
Среди них — Ольга Булычева из Минусинска, она вместе с мужем вырастила 10 детей. Их семья имеет богатую историю: трое сыновей прошли службу в Президентском полку, три дочери создали собственные «ячейки общества» (одна из них тоже является многодетной мамой). В настоящее время супруги Булычевы воспитывают четверых школьников.
Кроме того, орденом «Родительская слава» были отмечены супруги Андрей и Лариса Гончаровы из Ужурского округа, у них семерых детей.
Также нескольким жителям края были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством», знаки отличия «За трудовые заслуги» и другие государственные награды.
Девять человек получили звание «Заслуженный работник Российской Федерации», ещё девять — «Заслуженный работник Красноярского края».