Жительница Минусинска получила звание «Мать-героиня»

Среди них — Ольга Булычева из Минусинска, она вместе с мужем вырастила 10 детей. Их семья имеет богатую историю: трое сыновей прошли службу в Президентском полку, три дочери создали собственные «ячейки общества» (одна из них тоже является многодетной мамой). В настоящее время супруги Булычевы воспитывают четверых школьников.