В Фонде капремонта рассказали о преображении исторического здания бывшего вокзала в Правдинске

«На свое место вернулась керамическая черепица. Воссоздаются утраченные деревянные элементы, дымовые трубы после ремонта сохранили историческую форму. Вместо прогнивших стропил установлены новые с резными кобылками, как это было задумано архитекторами начала ХХ века изначально», — говорится в сообщении.