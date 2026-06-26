Нижегородский омбудсмен помогла пенсионерке из Латвии остаться в России

При этом к тому моменту машина уже была продана за 70 тысяч рублей, а уведомление о долге пенсионерка не получала. По соглашению между Россией и Латвией один автомобиль можно ввезти без уплаты пошлины. Женщине, однако, не объяснили, что номер машины нужно вписать в удостоверение переселенца.