Нижегородский омбудсмен помогла пенсионерке из Латвии остаться в России

Нижегородский омбудсмен Оксана Кислицына помогла 74-летней гражданке Латвии остаться в России. Об этом сообщается в соцсетях уполномоченного по правам человека.
Пенсионерка переехала в Нижегородскую область в 2023 году к мужу и дочерям. Здесь она получила вид на жительство. Позднее псковская таможня начислила гражданке Латвии сбор за ввоз автомобиля в 400 тысяч рублей.
При этом к тому моменту машина уже была продана за 70 тысяч рублей, а уведомление о долге пенсионерка не получала. По соглашению между Россией и Латвией один автомобиль можно ввезти без уплаты пошлины. Женщине, однако, не объяснили, что номер машины нужно вписать в удостоверение переселенца.
Из-за ошибки в документах гражданке Латвии аннулировали вид на жительство. Женщина оплатила сбор, однако решение осталось в силе. После обращения к омбудсмену аннулирование удалось оспорить в суде.
Напомним, граждане Германии получили разрешение на временное проживание в Нижнем Новгороде.