Очередной ливень подтопил Красноярск

«С начала дождя на городских дорогах работает откачивающая техника. Первая волна осадков пришлась на Кировский район, поэтому основные силы направлены именно туда. Прямо сейчас качаем воду на улицах Кутузова, Котовского, Щорса, Добролюбова, Мичурина, Менделеева, Павлова и 9 Января. Параллельно прочищаем ливневые решётки для свободного оттока воды. Работаем в режиме повышенной готовности, мобилизована вся откачивающая техника, проблемные участки взяты под контроль».