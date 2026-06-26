Очередной ливень подтопил Красноярск

Обрушившийся на Красноярск 26 июня сильный дождь затопил некоторые дороги в разных районах города.
Жители делятся в соцсетях кадрами с последствиями непогоды, а коммунальные службы рапортуют о работе в усиленном режиме.
О ликвидации подтоплений уже отчитались в САТП:
«С начала дождя на городских дорогах работает откачивающая техника. Первая волна осадков пришлась на Кировский район, поэтому основные силы направлены именно туда. Прямо сейчас качаем воду на улицах Кутузова, Котовского, Щорса, Добролюбова, Мичурина, Менделеева, Павлова и 9 Января. Параллельно прочищаем ливневые решётки для свободного оттока воды. Работаем в режиме повышенной готовности, мобилизована вся откачивающая техника, проблемные участки взяты под контроль».
Водители сообщают, что дождь негативно повлиял на дорожную обстановку — местами проезд затруднен из-за огромных луж. По данным на 15:40 в Красноярске фиксируются средние пробки, но к вечеру пятницы ситуация традиционно может осложниться.