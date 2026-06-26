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На Дону владелец пасеки оформил мед без регистрации пчелосемей

Об этом сообщают в Россельхознадзоре.

В Обливском районе Ростовской области пчеловод получил предостережение из‑за нарушения правил оформления продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, владелец личного подсобного хозяйства оформил электронный сертификат на две тонны натурального цветочного мёда, но не указал сведения о пчелосемьях.

Из‑за отсутствия данных была нарушена прослеживаемость товара — это противоречит требованиям закона «О ветеринарии». Материалы по инциденту направлены в управление ветеринарии. Владельцу пасеки рекомендовали впредь строго соблюдать установленные правила при оформлении продукции.