Юрист Климова объяснила, когда на загорающих на балконе можно заявить в полицию

Юрист добавила, что если загорание на балконе соседей вызывает у вас дискомфорт, рекомендуется сначала попытаться решить вопрос мирным путём. Можно поговорить с соседями или отправить им письменную претензию. Если это не поможет, можно обратиться в полицию с заявлением. Однако для составления протокола о нарушении общественного порядка нужны доказательства, а не просто факт нахождения человека без одежды. В большинстве случаев полиция ограничивается профилактической беседой, если нет систематических жалоб и явных признаков правонарушения.