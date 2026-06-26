Юрист Климова объяснила, когда на загорающих на балконе можно заявить в полицию

Загар без одежды на балконе вызывает вопросы с точки зрения законодательства. Юрист и доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Климова в комментарии для РИАМО объяснила, что этот вопрос находится в «серой зоне» закона.
С одной стороны, балкон считается частью квартиры, и владелец имеет право находиться там в любом виде. С другой стороны, если балкон открыт, и человек загорает без одежды, это может быть воспринято как нарушение общественного порядка, особенно если его видят посторонние.
Чаще всего полиция реагирует на жалобы, когда поведение человека на балконе становится демонстративным или провокационным. Например, если человек загорает у перил, привлекает внимание прохожих или делает это, когда во дворе много людей, его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. Это особенно вероятно, если на такие действия поступают неоднократные жалобы от соседей.
Юрист добавила, что если загорание на балконе соседей вызывает у вас дискомфорт, рекомендуется сначала попытаться решить вопрос мирным путём. Можно поговорить с соседями или отправить им письменную претензию. Если это не поможет, можно обратиться в полицию с заявлением. Однако для составления протокола о нарушении общественного порядка нужны доказательства, а не просто факт нахождения человека без одежды. В большинстве случаев полиция ограничивается профилактической беседой, если нет систематических жалоб и явных признаков правонарушения.
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