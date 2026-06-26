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Вечером в субботу в Калининграде перекроют пешеходную часть эстакадного моста со стороны ДС «Юность»

Ограничения связаны с проведением фестиваля «Янтарные паруса».

Вечером в субботу, 27 июня, в Калининграде перекроют пешеходную часть эстакады со стороны дворца спорта «Юность». Ограничения связаны с проведением фестиваля «Янтарные паруса». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На стороне острова Канта вблизи Философского моста проходы будут закрыты (это необходимо в целях безопасности при проведении пиротехнических мероприятий), посмотреть шоу с этой стороны будет проблематично. На время проведения фестиваля будут недоступны пешеходная часть эстакадного моста со стороны ДС “Юность”, а также сам Философский мост», — рассказали в правительстве.

Фестиваль «Янтарные паруса» состоится вечером 27 июня в акватории Преголи. Праздник посвятят выпускникам 2026 года. Возле Музея Мирового океана организуют дефиле яхт, выступления музыкантов и водно-световое шоу. Наблюдать за представлением можно будет с набережной Петра Великого. Вход на фестиваль свободный.

В этот день в Калининграде ограничат движение транспорта в районе ДС «Юность». Запрет будет действовать с 18:30 до 00:00 на нескольких участках.

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