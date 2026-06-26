Вечером в субботу в Калининграде перекроют пешеходную часть эстакадного моста со стороны ДС «Юность»

«На стороне острова Канта вблизи Философского моста проходы будут закрыты (это необходимо в целях безопасности при проведении пиротехнических мероприятий), посмотреть шоу с этой стороны будет проблематично. На время проведения фестиваля будут недоступны пешеходная часть эстакадного моста со стороны ДС “Юность”, а также сам Философский мост», — рассказали в правительстве.