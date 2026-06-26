Участницы из Хабаровска выступили на фестивале в Улан Удэ

Второй окружной этап фестиваля «Женское сердце России» прошёл в Улан Удэ и был ориентирован на поддержку семей участников СВО. Через творческие форматы и площадки для общения организаторы стремились укрепить связь поколений, сохранить культурное многообразие и обеспечить эмоциональную поддержку женщинам, чьи близкие защищают страну, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.