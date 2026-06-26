В Красноярске открыли и освятили первый музей СВО

В Красноярске на улице Северо-Енисейской, 48 начал работу первый в регионе музей, посвященный специальной военной операции.
На церемонию пришли ветераны, родственники погибших бойцов, представители общественных организаций и горожане. Перед осмотром экспозиции священник отец Максим провел молебен и освятил помещения, в том числе комнату памяти, где размещены портреты погибших участников СВО из Красноярского края, сообщает sibnovosti.ru.
Посетители могут увидеть образцы экипировки, макеты оружия, трофейные экспонаты, фотозоны и локации, воссоздающие солдатский быт на передовой. Летом музей работает по средам и воскресеньям с 10:00 до 18:00.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.