В Старооскольском городском округе трудоустроили более 5800 подростков

Более 5,8 тысячи подростков трудоустроили в Старооскольском городском округе Белгородской области во время каникул, сообщили в муниципальном центре коммуникаций. Содействие занятости — одна из задач нацпроекта «Кадры».
Рабочие места для подростков предоставили учреждения образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, организации общественного питания. Также ребята получают свой первый трудовой опыт на крупных предприятиях Старого Оскола — «Славянка», «ОЭМК» и «СОАТЭ».
Они пробуют свои силы в разных профессиях. Например, занимаются благоустройством и озеленением городской территории, помогают на производстве. Продолжительность рабочего дня составляет от 4 до 7 часов в день и зависит от возраста трудоустроенного.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.