В Хабаровске кража рюкзака с камерой и микрофонами закончилась приговором

В Хабаровске вынесен приговор по делу о краже рюкзака с фототехникой стоимостью 87 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В конце февраля предприниматель, занимающийся видеосъёмкой, оставил рюкзак с оборудованием у входа в магазин на улице Лейтенанта Орлова. Внутри находились объектив, аккумуляторы, карты памяти и микрофоны. Когда мужчина вернулся, имущество уже исчезло.
Позже сотрудники полиции установили подозреваемую — 39-летнюю жительницу Индустриального района. По данным следствия, она заметила оставленный без присмотра рюкзак, забрала его и спрятала в подъезде многоквартирного дома, планируя продать содержимое.
Часть техники удалось изъять и вернуть владельцу. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков.
Суд признал её виновной и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.