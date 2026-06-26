В Хабаровске кража рюкзака с камерой и микрофонами закончилась приговором

В конце февраля предприниматель, занимающийся видеосъёмкой, оставил рюкзак с оборудованием у входа в магазин на улице Лейтенанта Орлова. Внутри находились объектив, аккумуляторы, карты памяти и микрофоны. Когда мужчина вернулся, имущество уже исчезло.