Обнаружены следы длинных и разветвленных «рек из магмы» в недрах коры Марса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Астрономы обнаружили свидетельства того, что в недрах Марса на глубине в 24 км существуют разветвленные сети из трещин и каналов, по которым в далеком прошлом расплавленная магма двигалась в сторону марсианских вулканов. Это существенным образом меняет представления ученых о тектонике на Марсе, сообщила пресс-служба британского Оксфордского университета.
«Традиционно считалось, что вулканическая активность на Марсе протекала по значительно более простым принципам, чем на Земле. Наше открытие указывает на то, что в марсианских недрах существовал сложный круговорот расплавленных пород, который затрагивал фактически всю его кору. Это порождает массу интересных вопросов о том, как часто это характерно для планет за пределами Солнечной системы», — пояснил планетолог из Оксфордского университета Тобермори Макэй-Чемпион, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают астрономы, ученые достаточно давно предполагают, что Марс и Венера существенным образом отличаются от Земли по климату и облику по той причине, что в их недрах отсутствуют тектонические процессы. Они приводят к постоянному круговороту пород между корой и глубинными слоями мантии, а также к обмену газами и материей между атмосферой и литосферой, что существенным образом влияет на их состав и свойства.
Международный коллектив планетологов обнаружил, что некое подобие этих процессов все же протекает в нижних прослойках коры Марса, анализируя данные, собранные сейсмографом SEIS на борту американского зонда InSight за все время его работы на поверхности Марса. За это время данный прибор зафиксировал несколько тысяч марсотрясений, чье изучение позволило ученым изучить структуру недр Марса и обнаружить в его коре ряд аномалий на глубине в 24 км.
Круговорот магмы в недрах Марса.
Для раскрытия природы этих аномалий Макэй-Чемпион и его коллеги создали компьютерную модель недр Марса, учитывающую особенности прохождения сейсмических волн через разные типы пород, и попытались воспроизвести при ее помощи данные аномалии. Эти расчеты показали, что эти сейсмические аномалии представляют собой границу между двумя прослойками двух форм магматических пород с очень разными минералами и долями железа и кремния.
Подобные различия в составе этих прослоек пород, как отмечают планетологи, могли возникнуть только в том случае, если магма длительное время циркулировала на данной глубине и постепенно остывала, что способствовало формированию прослоек из минералов высокой и низкой плотности. На Земле схожие процессы происходят в сетях из трещин и каналов под вулканическими дугами, а также при формировании континентов.
По этой причине Макэй-Чемпион и его коллеги предполагают, что сейсмические аномалии в коре Марса представляют собой набор из длинных и разветвленных «рек из магмы», которые питали марсианские вулканы и играли важную роль в круговороте материи в верхних слоях его литосферы. Это говорит в пользу того, что сложная кора может возникать на планетах и без наличия в их недрах тектонических процессов, что существенно расширяет перечень потенциально обитаемых миров, подытожили ученые.