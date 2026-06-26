Обнаружены следы длинных и разветвленных «рек из магмы» в недрах коры Марса

По этой причине Макэй-Чемпион и его коллеги предполагают, что сейсмические аномалии в коре Марса представляют собой набор из длинных и разветвленных «рек из магмы», которые питали марсианские вулканы и играли важную роль в круговороте материи в верхних слоях его литосферы. Это говорит в пользу того, что сложная кора может возникать на планетах и без наличия в их недрах тектонических процессов, что существенно расширяет перечень потенциально обитаемых миров, подытожили ученые.