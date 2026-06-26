Нижегородцев предупредили о возможном росте платы за вывоз мусора

Жители Нижегородской области могут столкнуться с изменением платы за вывоз ТКО: в стране актуализируют нормативы накопления отходов, сообщили в «Московский Комсомолец».
Пересмотр планируют завершить к 1 июля 2027 года, но Нижегородская область может перейти на новые правила уже с 1 октября.
Согласно изменениям от марта 2026 года, при расчёте платы будут учитывать не только объём мусора, но и ёмкость контейнеров, периодичность вывоза и сезонные особенности. Для разных типов жилья могут применять отдельные нормативы.
Обновлённые правила уже действуют в Москве, Пермском крае, Чувашии, ЯНАО, а также в Омской, Псковской, Курганской и Смоленской областях.
Сроки перехода Нижегородской области на новые нормативы определят позже.
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