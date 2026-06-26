В Воронежской области из аварийного жилья расселят 367 человек

«Переселение из аварийного жилья — это ведь не просто цифры и квадратные метры. За каждым помещением — семья, которая ждала перемен. Наша задача — сделать так, чтобы люди переезжали в комфортные, теплые и безопасные дома. Программа работает, и мы будем продолжать ее выполнять по поручению губернатора и под руководством министра», — отметили в отделе планирования и реализации государственных программ министерства ЖКХ и энергетики региона.