В Воронежской области из аварийного жилья расселят 367 человек

Новое жилье взамен аварийного в Воронежской области в 2026 году получат 367 человек, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Расселение аварийного жилья проводят в Воронеже, Боброве, Эртиле, Рамони, Карачунском и Горожанском сельских поселениях Рамонского района, Воронцовском сельском поселении Павловского района, Новопостояловском сельском поселении Россошанского района и в Первомайском сельском поселении Эртильского района.
«Переселение из аварийного жилья — это ведь не просто цифры и квадратные метры. За каждым помещением — семья, которая ждала перемен. Наша задача — сделать так, чтобы люди переезжали в комфортные, теплые и безопасные дома. Программа работает, и мы будем продолжать ее выполнять по поручению губернатора и под руководством министра», — отметили в отделе планирования и реализации государственных программ министерства ЖКХ и энергетики региона.
Жильцам аварийных домов предлагаются три опции. Они могут получить квартиру в строящемся или уже введенном в эксплуатацию доме. Если эти варианты не подходят, тогда им предоставят денежную выплату. За счет этих средств люди смогут сами купить новое жилье.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.