Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области из аварийного жилья расселят 367 человек

Такую работу проводят в 9 муниципальных образованиях региона.

Новое жилье взамен аварийного в Воронежской области в 2026 году получат 367 человек, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Расселение аварийного жилья проводят в Воронеже, Боброве, Эртиле, Рамони, Карачунском и Горожанском сельских поселениях Рамонского района, Воронцовском сельском поселении Павловского района, Новопостояловском сельском поселении Россошанского района и в Первомайском сельском поселении Эртильского района.

«Переселение из аварийного жилья — это ведь не просто цифры и квадратные метры. За каждым помещением — семья, которая ждала перемен. Наша задача — сделать так, чтобы люди переезжали в комфортные, теплые и безопасные дома. Программа работает, и мы будем продолжать ее выполнять по поручению губернатора и под руководством министра», — отметили в отделе планирования и реализации государственных программ министерства ЖКХ и энергетики региона.

Жильцам аварийных домов предлагаются три опции. Они могут получить квартиру в строящемся или уже введенном в эксплуатацию доме. Если эти варианты не подходят, тогда им предоставят денежную выплату. За счет этих средств люди смогут сами купить новое жилье.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше