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На борту жестко севшего под Красноярском вертолета находились 12 человек

На борту жестко севшего под Красноярском Ми-8Т находились 12 человек.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Двенадцать человек находилось на борту вертолета Ми-8Т, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, данные о пострадавших уточняются, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

«На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров, данные о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.