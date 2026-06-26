На борту жестко севшего под Красноярском вертолета находились 12 человек

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Двенадцать человек находилось на борту вертолета Ми-8Т, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, данные о пострадавших уточняются, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.