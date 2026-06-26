На борту жестко севшего под Красноярском вертолета находились 12 человек

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Двенадцать человек находилось на борту вертолета Ми-8Т, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, данные о пострадавших уточняются, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
«На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров, данные о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.