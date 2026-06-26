В столичных поликлиниках заработал новый ИИ-помощник невролога

Новый ИИ-сервис, который помогает неврологам заполнять протоколы осмотров пациентов, заработал в поликлиниках Москвы, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Создание современных технологий для сферы здравоохранения отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Москва задает тренды в медицине и непрерывно тестирует подходы, которые приближают нас к будущему. В столичных поликлиниках уже начал работу проект, который может вывести на другой уровень качества привычный формат общения пациента с врачом. Новый московский ИИ-сервис, полностью разработанный нашими ИТ-специалистами, автоматически расшифровывает речь и самостоятельно заполняет нужные поля протокола на приеме. Это слом устоявшейся парадигмы: раньше врачи отвлекались на записи в бумажные медкарты, затем на компьютер, но ИИ открывает совершенно новые возможности. Он позволяет врачу высвободить максимальное время приема на общение с пациентом», — рассказала Анастасия Ракова.
По ее словам, первые результаты работы сервиса показали, что время общения неврологов с обратившимися за медпомощью увеличилось. Вместе с этим повысилось и доверие пациентов к лечению. При этом сократилось время, затрачиваемое врачами на заполнение документов. Качество протоколов, составленных ИИ, эксперты оценили на 4,8 балла из 5 возможных. В пилотном режиме сервис тестируют и на приемах у врачей других специальностей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.