В столичных поликлиниках заработал новый ИИ-помощник невролога

«Москва задает тренды в медицине и непрерывно тестирует подходы, которые приближают нас к будущему. В столичных поликлиниках уже начал работу проект, который может вывести на другой уровень качества привычный формат общения пациента с врачом. Новый московский ИИ-сервис, полностью разработанный нашими ИТ-специалистами, автоматически расшифровывает речь и самостоятельно заполняет нужные поля протокола на приеме. Это слом устоявшейся парадигмы: раньше врачи отвлекались на записи в бумажные медкарты, затем на компьютер, но ИИ открывает совершенно новые возможности. Он позволяет врачу высвободить максимальное время приема на общение с пациентом», — рассказала Анастасия Ракова.