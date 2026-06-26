Суд оставил в СИЗО создателей Telegram-бота для продажи данных россиян

Как следует из судебных документов, дело было возбуждено в июле 2025 года по факту создания Telegram-бота для сбора, хранения и продажи личных данных россиян. Сейфетдинов и Миронов были задержаны в Москве, им предъявили обвинение по части 6 статьи 272.1 УК РФ (создание информационного ресурса для распространения персональных данных, полученных незаконным путем), вскоре суд арестовал фигурантов. Последний раз срок содержания под стражей был продлен в середине мая, это решение и было обжаловано.