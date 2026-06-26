В Красноярском крае обсудили промежуточные итоги выполнения специального проекта «Вызов»

На заседании президиума правительства Красноярского края обсудили промежуточные итоги выполнения специального проекта «Вызов», входящего в стратегическую программу «Дети в семье». Напомним, регион по поручению президента Владимира Путина стал одним из пилотных, где реализуется этот проект. Его главная цель — сокращение социального сиротства и создание условий, при которых дети будут воспитываться в родных семьях. Поставлена задача до конца года сократить в крае число детей, находящихся на круглосуточном пребывании в государственных учреждениях, почти на четверть — с 2 211 до 1 658 человек. Для этого в регионе сформирована разветвленная система поддержки семей. Работают кризисные социальные гостиницы, службы экстренного реагирования, комнаты матери и ребенка, клубы для родителей и детей, службы сопровождения семей. Особое внимание уделяется сохранению семейных связей. С 2026 года в крае действует новая мера поддержки: если ребенок временно изымается из семьи, его могут передать родственникам на время работы с родителями. Только за апрель и май такой возможностью воспользовались 19 детей. В медицинских учреждениях продолжают работать кабинеты медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря этой работе число отказов от новорожденных за последние пять лет сократилось более чем в два раза. Нужно продолжать совершенствовать региональную программу, развивать семейно ориентированные формы работы, повышать кадровый потенциал, привлекать к профилактической работе НКО и волонтеров. Каждый ребенок должен воспитываться в семье, расти рядом с братьями и сестрами, — подчеркнул Михаил Котюков. Губернатор поручил профильным министерствам продолжить работу по снижению социального сиротства, уделить особое внимание профориентации подростков, чаще рассказывать об успешных историях семей, преодолевших жизненные трудности.