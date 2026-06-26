В Волгоградской области опровергли фейк о 5-литровых лимитах на АЗС

— В «документе» утверждается, что нефтеперерабатывающим предприятиям предписано перейти на выпуск «суррогатных и низкотехнологичных стандартов топлива», а также вводятся ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива для населения — не более 5 литров на одного потребителя в течение 12 часов, — сообщили в региональном канале «Война с фейками».