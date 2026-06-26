Территория при школе № 22 приводится в порядок к новому учебному году

В школе № 22 с углублённым изучением французского языка решение об участии в проекте было принято в сентябре 2025 года на совместном собрании педагогов, родителей и учащихся. Общее желание — привести в порядок пришкольную территорию, и победа в голосовании стала для всех радостным событием. Глава Дзержинска Михаил Клинков побывал в школе № 22 и поделился результатами инспекции в соцсетях: