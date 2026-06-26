Территория при школе № 22 приводится в порядок к новому учебному году

В Дзержинске продолжается реализация проектов в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Вам решать!», победивших в голосовании в прошлом году. Эта инициатива губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина доказывает свою эффективность, и главным её преимуществом является вовлечённость людей. Жители сами решают, какие объекты нуждаются в обновлении в первую очередь.
Особое место среди объектов занимают социальные учреждения — школы и детские сады. Это и вклад в развитие городской инфраструктуры, и забота о комфорте маленьких дзержинцев.
В школе № 22 с углублённым изучением французского языка решение об участии в проекте было принято в сентябре 2025 года на совместном собрании педагогов, родителей и учащихся. Общее желание — привести в порядок пришкольную территорию, и победа в голосовании стала для всех радостным событием. Глава Дзержинска Михаил Клинков побывал в школе № 22 и поделился результатами инспекции в соцсетях:
«На месте проверил, как организованы работы, которые начались 15 июня. Подрядчик активно подключился к выполнению задания, достаточно техники и специалистов. Все работы ведутся в соответствии с графиком. На территории осуществляется замена изношенного асфальтового покрытия площадью 1842 квадратных метра и установка бордюрных камней. Генеральным подрядчиком выступает компания ООО “Евро-Строй НН”. Завершить работы планируется к 30 июня».