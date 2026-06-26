СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Следственные органы начали проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
«Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ “нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна”, — говорится в сообщении.
В Восточном МСУТ СК РФ также уточняли, что на борту находилось 12 человек, в том числе три члена экипажа и девять пассажиров.
Известно, что вертолет Ми-8Т эксплуатировал ООО «Геликс Аэро».