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СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

СК начал проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Следственные органы начали проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.

«Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ “нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна”, — говорится в сообщении.

В Восточном МСУТ СК РФ также уточняли, что на борту находилось 12 человек, в том числе три члена экипажа и девять пассажиров.

Известно, что вертолет Ми-8Т эксплуатировал ООО «Геликс Аэро».