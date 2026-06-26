На Камчатке в этом году обустроят 4 новых туристических маршрута

«Задача проекта “Три вулкана” — не просто создать инфраструктуру. Мы хотим выращивать здесь кадры, интегрируя высокие стандарты сервиса и экологической ответственности, которые были наработаны на курорте “Роза Хутор”. Для нас принципиально важно, чтобы развитие туризма на Камчатке шло по пути минимального вмешательства в природу. Год назад мы пересмотрели проект и отказались от изменений ландшафта. Экологическое сопровождение проекта обеспечивается соглашением с Фондом “Компас”. Мы создаем не просто курорт, а территорию, где бизнес и природа сосуществуют в балансе», — отметил директор департамента проектов в сфере туризма и девелопмента «Интеррос», председатель совета директоров «Парка “Три вулкана”» Александр Сафонов.