На Камчатке в этом году обустроят 4 новых туристических маршрута

Четыре новых туристических маршрута обустроят в Камчатском крае в этом году, сообщили в пресс-службе форума «Экосистема. Заповедный край». Они будут созданы с минимальным воздействием на природу, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
О том, как сохранить первозданную дикую природу Камчатки в условиях стремительно растущего туристического потока, эксперты поговорили во время круглого стола «Развитие экотуризма: от стратегии к практике», прошедшего на всероссийском экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».
Так, планируется благоустроить пешеходно-велосипедную зону на Халактырском пляже, тропы к Вилючинскому водопаду, к Голубым озерам и через Авачинский перевал. На охраняемых природных территориях до 2027 года реализуют 30 инвестиционных проектов с общим номерным фондом около 350 единиц. Будут построены гостевые дома, экотурбазы и временные укрытия. При этом нагрузка на природу должна оставаться контролируемой: в этом году Алтайский государственный университет приступил к исследованию антропогенной нагрузки в природном парке «Налычево», а с марта 2027 года рассматривается введение платного доступа в шесть природных парков.
Участники круглого стола также обсудили опыт «Парка “Три вулкана”» группы «Интеррос». Проект рассчитан на прием до 600 тысяч туристов в год и создание 600 рабочих мест, но его разработчики подчеркивают: развитие невозможно без ответственности перед природой. Год назад эксперты пересмотрели планы застройки, отказавшись от крупных изменений ландшафта.
«Задача проекта “Три вулкана” — не просто создать инфраструктуру. Мы хотим выращивать здесь кадры, интегрируя высокие стандарты сервиса и экологической ответственности, которые были наработаны на курорте “Роза Хутор”. Для нас принципиально важно, чтобы развитие туризма на Камчатке шло по пути минимального вмешательства в природу. Год назад мы пересмотрели проект и отказались от изменений ландшафта. Экологическое сопровождение проекта обеспечивается соглашением с Фондом “Компас”. Мы создаем не просто курорт, а территорию, где бизнес и природа сосуществуют в балансе», — отметил директор департамента проектов в сфере туризма и девелопмента «Интеррос», председатель совета директоров «Парка “Три вулкана”» Александр Сафонов.
Кроме того, участники круглого стола отметили, что в 2026 году Камчатский край вошел в десятку лидеров национального «зеленого» рейтинга устойчивого туризма, заняв шестое место в стране и первое место на Дальнем Востоке. Этот результат — следствие последовательной экологической политики региона, которая строится на балансе между развитием туризма и сохранением дикой природы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.