В Башкирии 27 июня запретят продажу алкоголя

Ограничение установлено региональным законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Аналогичные запреты действуют в дни проведения сабантуев, День знаний и день последнего звонка. Исключение сделано для предприятий общественного питания — кафе, ресторанов и баров — где продажа спиртного будет разрешена, напомнили в минторге Башкирии.