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В Башкирии 27 июня запретят продажу алкоголя

27 июня в Башкирии запретят розничную продажу алкоголя. Запрет касается только магазинов. Кафе и рестораны смогут работать в обычном режиме.

Источник: Башинформ

Напомним, уже завтра в Башкирии отметят День молодежи. Поэтому в республике традиционно вводится «сухой закон» — розничная продажа алкоголя в магазинах в этот день будет запрещена.

Ограничение установлено региональным законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Аналогичные запреты действуют в дни проведения сабантуев, День знаний и день последнего звонка. Исключение сделано для предприятий общественного питания — кафе, ресторанов и баров — где продажа спиртного будет разрешена, напомнили в минторге Башкирии.

В министерстве также пояснили, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно определять дату проведения праздничных мероприятий, в связи с чем дата введения ограничения может отличаться в отдельных муниципалитетах.