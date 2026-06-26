Нижегородские школьники отдохнут в лагере Анапы вместо «Артека»

— По согласованию с родителями некоторые ребята перевезены в Анапу, где уже продолжают свой отдых в одном из лагерей. Остальные дети будут вскоре доставлены в Нижегородскую область. Вопрос организации альтернативного отдыха для них будет рассмотрен индивидуально с каждой семьей, — сказали в министерстве.