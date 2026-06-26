Генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет сегодня

Дворцовая набережная и площадь будут полностью закрыты для прохода. Войти в Эрмитаж можно будет только через главные ворота и Комендантский подъезд. На время репетиции и праздника общественный транспорт будет работать по измененным маршрутам. Организаторы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все подробности о перекрытиях опубликованы на сайте Комитета по транспорту и в официальных каналах администрации города. Меры безопасности усилены по поручению губернатора Беглова. Праздник завершится свето-пиротехническим шоу и проходом брига по Неве.