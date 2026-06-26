В Дзержинске наводят порядок на контейнерных площадках

Градоначальник отметил, что ситуация с уборкой мусора в городе остается на постоянном контроле. Хотя полностью идеальной её назвать нельзя, острых проблем, характерных для зимнего периода, сейчас нет. Результаты предыдущих совещаний и выездных проверок уже видны: многие площадки приведены в порядок, скорректирован график вывоза, устанавливаются дополнительные восьмикубовые контейнеры.