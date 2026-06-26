В Калининграде легковушка влетела в мотоцикл, байкер в больнице

ДТП произошло в четверг, 25 июня, в 22:26, около дома № 39 по Московскому проспекту. 41-летняя женщина, управляя Opel, при перестроении не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась с мотоциклом Kawasaki под управлением 26-летнего водителя. Байкер получил травмы, его госпитализировали.