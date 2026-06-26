В Калининграде легковушка влетела в мотоцикл, байкер в больнице

В Калининграде легковушка влетела в мотоцикл, в аварии пострадал один человек. Об этом сообщает ГАИ региона.
ДТП произошло в четверг, 25 июня, в 22:26, около дома № 39 по Московскому проспекту. 41-летняя женщина, управляя Opel, при перестроении не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась с мотоциклом Kawasaki под управлением 26-летнего водителя. Байкер получил травмы, его госпитализировали.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше