«Зачем вы это делаете? Он что, собака?»: в Калининграде воспитательница привязала ребёнка-инвалида на веранде

«Год назад сын крутился на стуле, упал на спину и ударился головой. Узнали мы об этом после того, как ночью его стало рвать и он попал в больницу с сотрясением мозга. Тогда мы написали в комитет образования — нам предложили другое учреждение, где условия ещё хуже. Ну и сейчас — что нам предложат, если мы пожалуемся? Пусть хотя бы проведут внутреннюю проверку. Ведь с сыном и так много проблем — мы только избавляемся от каких-то страхов, а они тут же появляются из-за таких “специалистов”», — говорит калининградка.